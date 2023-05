Rooney si sbilancia: “Il Manchester City distruggerà il Real Madrid in Champions”

Wayne Rooney non ha dubbi su come finirà il doppio confronto in semifinale di Champions League tra il Manchester City e il Real Madrid . L'ex bomber inglese, parlando al Times, ha fatto il suo pronostico.

"Il Manchester City non solo batterà il Real Madrid nelle semifinali di Champions League, ma li distruggerà", ha detto Rooney senza mezze misure. "Certo, potrei sbagliarmi, ma penso che il City sia su un altro livello. Non si può mai escludere una squadra con esperienza e storia del Real Madrid, ma non scommetterei su di loro. Dall'inizio della stagione, ho sentito che questa sarebbe stata la stagione in cui Guardiola avrebbe finalmente vinto il trofeo tanto desiderato con il Manchester City. Il calcio che la sua squadra ha giocato negli ultimi mesi, e il modo in cui ha raggiunto il picco al momento giusto, ha solo confermato questa idea".

E ancora: "Il cambiamento più grande nel City è Erling Haaland. La scorsa stagione al Bernabéu la squadra ha perso in cinque minuti pazzeschi. Con Haaland non sarebbe successo. Il Real Madrid non avrebbe potuto giocare allo stesso modo. In entrambe le partite hanno avuto momenti in cui hanno portato via la palla al City e sono stati in grado di farlo perché il City non aveva una vera minaccia in contropiede".