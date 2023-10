Real Madrid, Ancelotti non recupera un titolare per il Napoli

Non arrivano buone notizie per Carlo Ancelotti. Contro il Napoli in Champions League, assenza importante per il Real Madrid

Dopo aver battuto il Girona e aver preso il primo posto in classifica, il Real Madrid di Carlo Ancelotti si prepara per la sfida di UEFA Champions League contro il Napoli. Martedì 3 ottobre, infatti, i Blancos scenderanno in campo al Maradona per la seconda giornata del Gruppo C. Per l'occasione, però, l'allenatore italiano non recupera David Alaba. L'austriaco, che aveva saltato anche la sfida contro il Girona, non ha recuperato dal problema muscolare accusato negli ultimi giorni. Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati e non compare il nome dell'ex Bayern Monaco. Presenti, invece, le stelle Jude Bellingham e Vinicius Junior, completamente recuperato.