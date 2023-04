Real Madrid, Asensio maestro dalla panchina: in Champions nessuno come lui

Serve un gol? Nessun problema, sguardo in panchina e... c'è Marco Asensio . In casa Real Madrid , lo spagnolo è davvero un'arma in più anche quando parte non titolare.

La conferma è arrivata dall'ennesima rete in Champions League del giocatore che, come sottolineato da Opta, ha fatto registrare un record incredibile.

Infatti, la partita dei Blancos contro il Chelsea valida per l'andata dei quarti di finale del massimo torneo per club in Europa ha visto Asensio segnare il gol del 2-0 che ha chiuso, di fatto, la partita contro i Blues. Una rete che, come detto, è arrivata dalla panchina e che ha permesso al giocatore di non avere eguali nel torneo.