Real Madrid, furia Casemiro: “Psg? Non abbiamo scuse, hanno sempre avuto il controllo…”

Debutto in Champions League amaro per il Real Madrid che torna dal Parco dei Principi con una netta sconfitta. Il Paris Saint-Germain si è imposto 3-0 grazie ad un incredibile Angel Di Maria, autore di una doppietta.

Niente da fare per la squadra di Zidane che si arrendere alla supremazia dei rivali. Al termine del match, ai microfoni di Movistar, il centrocampista blancos Casemiro si è mostrato davvero arrabbiato e deluso per il modo in cui è arrivato il risultato negativo.

NIENTE SCUSE – “La verità è che il Psg ci è stato superiore. Hanno dominato e avuto il controllo della gara sempre. Sapevamo di trovare un rivale forte. Hanno grande qualità. Non abbiamo scuse per questo risultato. Dobbiamo solo lavorare per migliorare”, ha detto Casemiro. E sul dato statistico che vede il Real Madrid senza tiri in porta: “Abbiamo avuto delle opportunità e anche gol annullati ma penso che sia inutile cercare scuse perché non ce ne sono. Ora è un momento delicato per parlare. Dobbiamo lavorare”.