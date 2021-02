Real Madrid, in Spagna sono sicuri: farà ricorso per la squalifica a Casemiro per match contro l’Atalanta

Non solo la vittoria a seguito anche del cartellino rosso contestato ai danni di Freuler. Il Real Madrid è deciso a voler fare ricorso per una decisione che, a detta del club blancos, è stata sbagliata: il cartellino giallo, con tanto di successiva squalifica causa precedente diffida, a Casemiro.

Real Madrid: ricorso contro giallo a Casemiro

Secondo quanto si apprende dai media spagnoli tra cui AS e Marca, il Real Madrid intende fare appello alla Uefa e contestare il cartellino giallo subito dal centrocampista spagnolo Casemiro nel corso della sfida degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta. Al momento il brasiliano, diffidato e ammonito, non potrebbe giocare la sfida di ritorno del prossimo 16 marzo ma qualcosa potrebbe cambiare.

I blancos, infatti, ritengono di poter richiedere la prova teleivisiva in cui si mostrerebbe chiaramente come l’ammonizione subita da Casemiro sia, in realtà, frutto di una simulazione da parte del calciatore Duvan Zapata. Il direttore di gara, il tedesco Tobias Stieler avrebbe commesso un errore – secondo il Real Madrid – il che potrebbe comportare all’annullamento della sanzione. Se fosse presa una decisione in tal senso, per l’Atalanta suonerebbe come una beffa, specie a seguito del cartellino rosso – piuttosto dubbio – sventolato a Freuler.