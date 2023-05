Real Madrid, Militao si scusa con i tifosi per l’umiliazione in Champions

Tramite profili social, Eder Militao si è scusato con i propri tifosi per l'umiliazione ricevuta all'Etihad. Nella giornata di mercoledì scorso, infatti, il RealMadrid è stato cacciato dalla Uefa Champions League per mano del Manchester City. A far rumore non è tanto l'eliminazione quanto il risultato finale, ben 4-0, con proprio un autogol - molto sfortunato - del difensore brasiliano. Questo il messaggio: "Voglio scusarmi perché non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo - ha scritto il difensore -. Non resta altro da dire se non che torneremo ancora più forti e pronti per la prossima! Ringrazio i tifosi per il supporto incondizionato dimostrato in tutta la stagione. Hala Madrid!".