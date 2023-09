Real Madrid, vittoria col brivido: l’elogio di Ancelotti alla squadra

Per i Blancos si tratta della sesta vittoria in altrettante partite ufficiali della stagione, tutte marchiate a fuoco da Bellingham, autore di sei reti. Un inizio magico per l'ex centrocampista del Borussia Dortmund, ma i 96 minuti contro il Berlino hanno fatto soffrire non poco Ancelotti, che dopo la rete decisiva non ha neppure avuto la forza di esultare.

Si sa, però, che anche per i grandi club ci sono notti di sofferenza e che ci sono partite, come la prima di un girone di Champions, che vanno "solo" vinte. In particolare se si trattava della prima gara europea dopo 14 anni senza Karim Benzema.

Il Real non ha dato spettacolo, ma ha mostrato grinta fino all'ultimo secondo e proprio questo è stato il messaggio che Ancelotti ha voluto trasmettere alla squadra al termine della gara.

Come riportato da El Chiringuito, infatti, il tecnico emiliano ha tenuto a ringraziare in modo speciale la squadra al termine della partita. 'Don Carlos' ha riunito il gruppo all'interno dello spogliatoio, pronunciando parole di elogio e ringraziamento nei confronti di tutti, chi ha lottato in campo fino alla fine, chi è stato sostituito durante la gara, chi è subentrato e chi ha spinto i compagni dalla panchina: “Vincere così rappresenta esattamente il valore di questo club” le parole usate da Ancelotti, presumibilmente seguite da un applauso convinto della squadra e da abbracci in serie. La marcia verso la quindicesima è appena iniziata…

