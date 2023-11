Ronald De Boer stronca l’Atletico Madrid: “Hanno fatto tre gol di m****”

In Olanda, va da sé, il risultato e le modalità in cui esso ha preso forma non sono state digerite molto facilmente. Uno dei più duri nei confronti dell'Atletico è stato Ronald De Boer. L'ex nazionale Orange ed ex giocatore del Barcellona, intervistato da Ziggo Sport, non è andato per il sottile commentando la prestazione degli spagnoli: “Lo dirò come si dice in Olanda. L'Atletico ha vinto segnando tre gol di merda" l'affondo di De Boer.