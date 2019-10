Shakhtar Donetsk, Castro: “Gara bellissima, vinta per esperienza e per la pazienza che abbiamo avuto”

Lo Shakhtar Donetsk esce da San Siro con i 3 punti, Atalanta k.o. al minuto 95 con gol di Solomon. Non può che essere soddisfatto dell’exploit l’allenatore degli ucraini, Luis Castro, intervenuto in conferenza stampa: “Complimenti ai ragazzi per una vittoria fantastica in una partita molto bella, sono molto contento di com’è andata la partita. Abbiamo sofferto molto nel primo quarto d’ora, poi ci siamo aggiustati e abbiamo retto abbastanza bene, prendiamo atto delle difficoltà che abbiamo avuto e guardiamo avanti. È stata una giostra di emozioni, non saprei dire quale delle due squadre è più forte, sapevamo però che la loro energia iniziale prima o poi si sarebbe esaurita, quindi siamo stati in grado di vincere sì per la maggiore esperienza, ma anche per la pazienza avuta. Sul campo, comunque, due squadre meravigliose”.