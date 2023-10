Sheraldo Becker nella storia dell’Union Berlino e del Suriname

L'attaccante surinamese è entrato nella storia del club e della competizione: sue le prime reti dell'Union Berlino in Champions League

Sheraldo Becker nella storia

La doppietta contro il Braga ha permesso a Sheraldo Becker di scrivere il proprio nome nella storia dell'Union Berlino. Il classe 1995 è il primo calciatore a segnare in UEFA Champions League con la maglia dei ferrai. Inoltre, Sheraldo Becker è anche il primo calciatore del Suriname a entrare nel tabellino dei marcatori della competizione. L'ex Ajax, che ha scelto di rappresentare il paese che ha dato i natali ai genitori, ha anche una curiosa esultanza. Posa plastica alla Spiderman mentre spara ragnatele. Anche contro il Braga il surinamese ha celebrato la prima rete in questo modo. Peccato, però, per la beffa finale e la sconfitta contro i portoghesi.