Sheriff, Costanza: “In Champions più dura con l’Inter che con il Real Madrid”

Il difensore brasiliano del Krylia Sovetov, squadra russa di prima divisione, Fernando Costanza ha parlato in un'intervista a Match TV della sua precedente esperienza allo Sheriff e in particolare alle gare di Champions League, contro l'Inter e il Real Madrid nel 2021. La squadra moldava ha perso due volte contro l'Inter (entrambe le volte 1-3), ha perso in casa contro il Real Madrid (0-3) ma poi ha sconfitto il club madrileno in trasferta (2-1). Costanza di quelle quattro partite di Champions ricorda che a impressionarlo fu la squadra di Inzaghi: "Contro l'Inter è stato più difficile giocare. Gli italiani erano più squadra. Anche il Real Madrid è forte, ma giocano più individualmente. All'Inter si presta più attenzione al lavoro di squadra e ci sono giocatori forti, tra cui Barella e Lautaro", ha concluso Costanza.