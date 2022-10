Sneijder: “Barcellona-Inter? Occasione per una notte magica”

Dopo la vittoria dell'andata a San Siro, si gioca questa sera Barcellona-Inter , gara valida per la quarta giornata del girone di Champions League. Chi conosce bene questo tipo di confronto è senza dubbio il grande ex nerazzurro ed eroe del Triplete Wesley Sneijder che a La Gazzetta dello Sport ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito al big match del Camp Nou.

"A San Siro i nerazzurri hanno meritato la vittoria. Si vedeva che lo stadio era in una di quelle serate magiche che ricordo bene", ha detto l'olandese ricordando anche i bei tempi vissuti in maglia itnerista. "Il risultato non è stato per niente casuale o fortunato". Sulla gara odierna in casa dei blaugrana, poi: "Match del Camp Nou? Non so che ambiente ci sarà, ma l’Inter va in ogni stadio senza paura. Dodici anni dopo l’Inter ha l’occasione di rivivere un’altra notte magica". Staremo a vedere cosa riuscirà a fare l'Inter questa sera...