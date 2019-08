Sorteggi Champions, Sneijder: “Difficile dire chi vincerà quest’anno. Sull’Inter e Icardi…”

In attesa del via della cerimonia dei sorteggi dei gironi per la Champions League 2019-2020, ecco le parole rilasciate da Wesley Sneijder ai microfoni di Sky Sport. L’olandese ha appena deciso di ritirarsi dal calcio, lui che vinse il trofeo in questione con l’Inter nel 2010. Chi vincerà questa edizione? “Difficile dirlo, siamo solo all’inizio di questa stagione. Basandomi sulla scorsa, direi Barcellona e Liverpool, che hanno grandi rose. Inter? Ha cominciato bene la Serie A con buoni giocatori, con una superstar come Lukaku, spero facciano bene anche in Europa. Su Icardi non so cosa dire, non ho mai lavorato con lui e non me la sento di dare una opinione”. A breve la diretta dei sorteggi sul nostro sito, cliccando qui.