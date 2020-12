Sorteggio Champions League, De Roon sfida il Real Madrid a modo suo: ironia social

Sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Champions League. L’Atalanta ha pescato il Real Madrid. Una sfida che si annuncia complicata per la Dea, ma c’è chi come Marten De Roon la prende con lo spirito giusto e immediatamente dopo aver saputo il rivale, risponde in modo molto singolare ad un messaggio del profilo social della Uefa.

La “richiesta” di De Roon

“Stop the count”. Questa la semplice richiesta di De Roon subito dopo il sorteggio Champions League e la domanda che il profilo ufficiale della Uefa ha posto ai suoi seguaci. “Chi passerà il turno tra Atalanta e Real Madrid?”. Il centrocampista della Dea ha fatto uno screen del quesito nel momento in cui il sondaggio, con un solo voto, dava la squadra di Bergamo vincente al 100%. Un bel modo per affrontare il turno di Coppa. Sicuramente con lo spirito giusto.