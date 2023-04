Spalletti ecumenico, dopo le scuse a Pep anche la stretta di mano con Paolino

Le parole del tecnico sulla discussione con la leggenda rossonera, i quali si incontreranno nuovamente oggi per il match di Champions League

Redazione ITASportPress

Ieri in conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato della lite con Paolo Maldini. Il tutto è andato in scena poche settimane fa quando le due formazioni si incontrarono al Maradona per la sfida di Serie A. Successivamente alla sconfitta per 0-4, il tecnico azzurro aveva scambiato qualche battuta di troppo con il dirigente rossonero negli spogliatoi, la quale era stata ripresa dalle telecamere.

"Penso di non dover dire niente a Paolo per la stima che ho nei suoi confronti. Un sentimento che parte da lontano. Le telecamere riprendono ogni dettaglio, ma vi assicuro che queste sono cose normalissime da spogliatoio". Luciano Spalletti ha poi aperto ad un retroscena, direttamente dai tempi dello Zenit: "Quando allenavo lo Zenit avevo la possibilità di decidere i nomi dei miei collaboratori così feci proprio il nome di Maldini. Il club ne fu contentissimo, mi chiesero di contattarlo ma lui non accettò".

Nulla di personale, dunque, tra Luciano Spalletti e Paolo Maldini. I due si incontreranno nuovamente oggi per l'andata dei quarti di finale di Uefa Champions League. Ieri le scuse a Pep Guardiola: "Forse è arrivato un messaggio differente dal senso del mio discorso, gli chiedo scusa: da lui ho imparato tantissimo, lo guardo costantemente. Se parla bene del Napoli, ne sono contento. La mia battuta sul caffè turco? Non sapevo che la finale si giocasse a Istanbul (ride, ndr). Speravo di incontrarlo in vacanza quando siamo più rilassati". Spalletti dopo aver chiesto scusa a Pep Guardiola lo farà anche con Maldini stringendogli la mano? Pare di sì. Lo vedremo stasera.