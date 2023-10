Thuram c’è e l’Inter batte il Benfica. Napoli ko con il Real Madrid

L'Inter vince la prima in casa di Champions League battendo per 1-0 il Benfica. A San Siro gol di Thuram e tante occasioni fallite e pali di Lautaro. Grande prestazione nella ripresa con pressing e strategie ben precise. Un gol di rabbia e volontà, un gol spacca-partita, un gol da tre punti. Vince l'Inter contro il Benfica, nella seconda giornata del Gruppo D di Champions. Una vittoria che porta i nerazzurri in testa al girone, a 4 punti a pari con la Real Sociedad. Un secondo tempo incredibile della squadra di Inzaghi, trascinata da un San Siro rovente, eccezionale: un solo gol, ed è il dato più assurdo di questa serata bellissima. Sul tabellino finiscono infatti una traversa, un palo (entrambi di Lautaro), infinite parate di Trubin. E cartellini gialli solo per i nerazzurri, fieri, mai domi, a caccia della palla, degli avversari, in una devastante prova di forza, tecnica e mentale. Nel finale anche un pizzico di sofferenza, nel lunghissimo recupero, con Sommer e compagni a murare ogni pallone. Vince l'Inter.