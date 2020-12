Tracollo Manchester United, Solskjaer: “Non siamo stati abbastanza bravi. Pogba? Chiedete a lui…”

Non è certo un buon momento per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Ai risultati altalenanti in Premier League, ecco aggiungersi l’eliminazione dalla Champions League. Decisivo il k.o. subito in casa del Lipsia nell’ultima giornata del girone che ha decretato l’addio dalla massima competizione per club d’Europa dei Red Devils. Tante le critiche piovute all’allenatore e alla squadra e lo stesso mister non ha saputo negare le colpe per la prova incolore.

Solskjaer: “Non siamo stati all’altezza. Su Pogba…”

“Abbiamo iniziato troppo tardi a giocare”, ha detto Solskjaer a BT Sport. “Grande spirito per recuperare la partita ma siamo in Champions e qui è più difficile recuperare rispetto alla Premier League, Non puoi dare ad una squadra tre gol di vantaggio e aspettarti di tornare in partita. Siamo stati sfortunati verso la fine con l’occasione dell’ultimo minuto ma non possiamo dire che siamo stati bravi. Non lo siamo stati.

E ancora: “Certo, sapevamo che eravamo in un girone difficile, ovviamente, ma la grande sconfitta per noi è stata quella in trasferta a Istanbul, è lì che abbiamo perso i punti che dovevamo avere”. “Come reagirà la squadra? Come calciatore non puoi dispiacerti troppo a lungo. Ti dispiace per qualche minuto e poi ci si concentra sulla grande partita di sabato (derby contro il City ndr)”.

Infine, un pensiero su Pogba e sui rumors di mercato dopo le parole di Mino Raiola, suo agente: “Devi chiedere a Paul se è felice o no, non parlerò per lui”, ha detto Solskjaer. “Sta lavorando duro in allenamento e ha bisogno di concentrarsi sulle sue prestazioni. Ora non è il momento di discutere di trasferimenti”.