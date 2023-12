Tuchel sulla Lazio: “La classifica della Serie A non deve ingannarci”

Il Bayern Monaco affronterà la Lazio negli ottavi di Champions League. I bavaresi sono sicuramente tra le favorite per la vittoria finale, e ai biancocelesti servirà una vera impresa per cercare di passare il turno. Tuchel, però, non si fida della squadra di Sarri, che sta facendo molta fatica in Serie A: dopo la sconfitta contro l'Inter, i capitolini sono scivolati all'undicesimo posto. Il tecnico del Bayern però sa che in un doppio confronto può succedere di tutto, ed ha commentato così l'accoppiamento con i biancocelesti: "Hanno un allenatore di grande esperienza, sempre pronto a sorprendere. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno, è una cosa positiva giocare la prima gara un trasferta. Non ho mai giocato contro la Lazio, siamo ansiosi di affrontare questa gara. Non dobbiamo lasciarci ingannare dalla classifica della Serie A, la Lazio è una società importante e con grandi tifosi."