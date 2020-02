Valencia, Piccini avvisa l’Atalanta: “Loro forti, ma noi possiamo dire la nostra anche in trasferta…”

Cresce l’attesa per la sfida tra Atalanta e Valencia, in programma questa sera a San Siro e valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Della sfida, ai canali ufficiali del club spagnolo, ha parlato il terzino Cristiano Piccini.

ATALANTA – “Abbiamo grande voglia di andare avanti in Champions, vogliamo raggiungere i quarti. E’ una motivazione che si percepisce all’interno di tutto il gruppo. L’Atalanta gioca ormai da diverse stagioni ad alti livelli e quest’anno si sono confermati ulteriormente. Sono molto forti fisicamente, corrono tantissimo e vanno sempre in avanti. Hannoo anche grandi doti tecniche. Noi, però, se stiamo bene possiamo dire la nostra anche in trasferta. Le mie condizioni? Sto facendo passi in avanti, credo manchi poco per ritrovare la forma fisica migliore e tornare a disposizione”.