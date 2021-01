Atalanta-Cagliari Coppa Italia in diretta e streaming: dove vederla oggi

Atalanta-Cagliari di Coppa Italia si gioca oggi giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 21.15. Nerazzurri e rossoblù si sfidano per gli ottavi di finale. Tanti dubbi per le due squadre anche pensando al campionato nel weekend.

Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni

Ampio turnover da entrambe le parti. I padroni di casa dell’Atalanta dovrebbero rinunciare ancora Gomez, ormai separato in casa e verso l’addio. Gli ospiti, invece, daranno uno sguardo alla classifica di Serie A schierando diverse riserve. Queste le possibili scelte di Gasperini e Di Francesco per le due formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel.

CAGLIARI (4-3-2-1): Vicario; Zappa, Pisacane, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Oliva, Caligara; Ounas, Pereiro; Pavoletti.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara di Coppa Italia tra Atalanta-Cagliari si disputerà, come detto, oggi giovedì 14 gennaio 2021 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo. Calcio d’inizio fissato per le ore 21:15. L’arbitro sarà il signor Federico Dionisi della sezione di L’Aquila.

Il match tra la squadra bergamasca e i sardi sarà visibile in diretta tv sulla Rai che detiene i diritti di trasmissione della Coppa Italia: Rai 2 il canale designato per mostrare la sfida live. Il collegamento per il match sarà a partire dalle 21.05, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG2.

Il post-partita, con commenti e interviste, però, non verrà trasmesso sulla stessa rete, bensì potrà essere visto su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre). La visione di Atalanta-Cagliari sarà disponibile anche in diretta live streaming su RaiPlay, servizio gratuito con cui è possibile assistere a tutta la programmazione della Rai. Collegandosi sul sito www.raiplay.it dal pc o scaricando l’applicazione dedicata su smartphone o tablet, si potrà accedere alla sezione desiderata. Basterà essere in possesso di una connessione a internet stabile per godersi la sfida di Coppa Italia tra nerazzurri e rossoblù.