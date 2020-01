Atalanta, Gasperini: “Oggi stanchi, ma avevamo creato i presupposti per vincerla”

Amara eliminazione dalla Coppa Italia per l’Atalanta. I nerazzurri, negli ottavi di finale, sono stati sconfitti per 2-1 dalla Fiorentina al Franchi. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini al termine del match.

SOTTOTONO – “Oggi la squadra mi è sembrava affaticata, non abbiamo giocato nella maniera abituale. Nonostante questo abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita, ma loro erano più freschi. Abbiamo sbagliato diversi gol e dopo l’espulsione di Pezzella sembravamo lì per lì per vincerla, ma ci sono mancate energie. Qualche opportunità l’abbiamo avuta anche nel primo tempo, nella ripresa siamo stati più bravi dietro. Caldara? La sua prestazione è stata positiva, ha giocato dopo tanto tempo, ma erano due mesi che si allenava. Obiettivi? Noi vogliamo cercare di andare avanti il più possibile in ogni competizione. In campionato abbiamo la possibilità di ripeterci, la Champions invece sarà la ciliegina. Dispiace per la Coppa Italia, perché avevamo creato i presupposti per ottenere la qualificazione malgrado le difficoltà. Per fare bene dobbiamo essere sempre al meglio delle nostre possibilità”