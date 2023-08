Coppa Italia, Almqvist porta il Lecce al terzo turno. Como fuori

Como fuori a testa alta dopo i novanta minuti giocati al Via del Mare

Il Lecce ha battuto allo stadio di Via del Mare il Como con il punteggio di 1-0. Gara sbloccata al 27' da Almqvist, un gol che consente ai giallorossi di passare il turno in Coppa Italia. La squadra di D'Aversa ha spinto molto nel primo tempo ma dopo il vantaggio non è riuscita a raddoppiare e i lariani hanno tenuto meglio il campo nella ripresa sfiorando anche il pareggio. Il Lecce va ai sedicesimi di finale dove sfiderà il Parma.