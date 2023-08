Coppa Italia, Cremonese passa, ma che fatica: Crotone piegato ai supplementari

La Cremonese fatica più del previsto per battere allo Zini il Crotone. La squadra grigiorossa accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia vincendo per 3-1 ma ai supplementari dopo l'1-1 al 90'. La squadra di Ballardini ha creato più dei calabresi ma è stato bravo il portiere Dini a sventare diverse minacce. Alla fine la risolve Vazquez dopo che nel primo tempo regolamentare Afena-Gyan aveva pareggiato il vantaggio degli ospiti firmato da Tumminello. Nel finale in gol anche Pickel.

CRONACA Al 6′ traversone di Sernicola che Dini devia a fatica. Crotone in contropiede un minuto dopo con Tumminello che, servito da un lungo lancio di Papini, scatta sul filo del fuorigioco e con un sinistro preciso supera Sarr. Al 29′ Bertlacci serve in area Lochosvhili che non riesce a controllare e la retroguardia ospite libera. Pareggia la Cremo al 30′ con Afena-Gyan che di testa insacca il cross di Sernicola. Atro tentativo di Afena-Gyan dal limite, palla alta di poco. Crotone pericoloso al 39′ quando Rojas pesca Bove sul secondo palo che di testa colpisce la traversa. Al 2′ dei 4 minuti di recupero concessi da Zufferli Bertolacci smarca Vazquez in area, sinistro che sorvola la traversa. Il primo tempo termina in parità.