Coppa Italia, Inter-Juventus: le formazioni ufficiali. Ronaldo sfida Lautaro

Mancano pochi minuti alla gara d’andata della prima semifinale di Coppa Italia. L’Inter ospita la Juventus e cerca di ripetere la vittoria in campionato, quando i nerazzurri superarono nettamente i campioni d’Italia per 2-0. I bianconeri, dal canto loro, vogliono tornare in finale come nella scorsa stagione e riuscirci battendo una diretta concorrente avrebbe un valore speciale. Fischio d’inizio alle 20.45.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Antonio Conte e Andrea Pirlo hanno scelto i rispettivi undici titolari:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Alexis. All. Conte

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo