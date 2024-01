Coppa Italia, stangata del giudice sportivo per Mancini e Azmoun

Stangata del giudice sportivo per i due giocatori della Roma: pesante sanzione anche per la Lazio

Pugno duro nei confronti del giudice sportivo nei confronti di Gianluca Mancini e Sardar Azmoun. I due calciatori, espulsi nei minuti finali di Lazio-Roma di Coppa Italia, sono stati squalificati. Il difensore ha ricevuto tre giornate, l'attaccante due. Tra le fila biancocelesti, invece, Pedro salterà la semifinale d'andata contro la Juventus. Pesante sanzione, poi, anche per la Lazio. La curva della società biancoceleste sarà chiusa per un turno, a causa dei cori razzisti nei confronti di alcuni giocatori della Roma e di José Mourinho. Due giornate di squalifica, infine, anche per Gian Piero Gasperini, espulso in Milan-Atalanta.