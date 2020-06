Cristiano Ronaldo, la sorella attacca: “Da solo non può fare miracoli”

La Juventus è stata sconfitta dal Napoli in Coppa Italia. Niente da fare per Sarri e, soprattutto, per Cristiano Ronaldo, molto criticato per la sua prestazione e per non essere andato a calciare il rigore (sarebbe stato il quinto rigorista).

Come detto, tante le polemiche nei confronti del portoghese che non ha inciso e non è riuscito a trascinare i bianconeri al successo come si aspettavano in tanti. A prendere le difese dell’asso juventino è stata sua sorella Elma Aveiro che su Instagram ha pubblicato un post emblematico in cui spara a zero contro chi ha attaccato CR7 ma soprattutto in cui se la prende per il gioco della Vecchia Signora. “Cosa altro può fare? Da solo non può fare miracoli. Non capisco come si possa giocare in questo modo. In ogni caso, testa alta perché di più non potevi fare mio re”, ha scritto Elma difendendo a spada tratta Cristiano Ronaldo.