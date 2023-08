E’ pazzo Genoa ma supera il Modena 4-3 con doppietta di Retegui

Il Genoa passa il turno in Coppa Italia avendo battuto il Modena 4-3 in casa e adesso per il prossimo turno di Coppa Italia aspetta la vincente di Monza-Reggiana. Una partita spettacolare che i rossoblù hanno condotto sin da subito ma la squadra di Gilardino ha concesso troppo all'avversaro che è rientrato in partita sfiorando nei secondi finali il clamoroso pareggio. Partenza sprint dei rossoblù con Retegui in grande evidenza ma il Modena si è rimesso in corsia uscendo da Marassi a testa alta.