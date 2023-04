Fiorentina, Igor: “Pronti a fare del nostro meglio, giocheremo con tranquillità”

Pochi minuti ci separano dal fischi d'inizio della seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. Il grande calcio italiano va in scena oggi al Giovanni Zini e vede la sorprendente Cremonese ospitare la Fiorentina. Proprio in riferimento al match che prenderà il via alle 21:00 è intervenuto Igor: "Devo dire che loro hanno meritato di essere qui. Noi, comunque, giocheremo con tranquillità come ci ha raccomandato il mister. C'è anche il ritorno. Non ho dubbi che andremo in campo pronti a fare del nostro meglio".