Fiorentina, Italiano: “Daremo filo da torcere all’Inter e poi essendo gara secca…”

Le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano dallo Stadio Olimpico di Roma alla vigilia di Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle 21:00. "Grande orgoglio per essere qui questa sera, per giocarci la finale domani, per essere stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, per andare a giocarci anche un'altra finale. L'Inter è fortissima ma siamo arrivati fin qui e vogliamo darle filo da torcere".