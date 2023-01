Fiorentina-Sampdoria Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la gara degli ottavi.

Fiorentina-Sampdoria si giocherà questa sera, giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 18 per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara importante al Franchi di Firenze dove i padroni di casa cercheranno di ben figurare davanti ai propri tifosi. Allo stesso tempo gli ospiti, in difficoltà in campionato, proveranno a trovare una buona prestazione che possa dar loro fiducia.

Fiorentina-Sampdoria, le ultime Potrebbero esserci novità di formazione in entrambe le squadre. La Fiorentina di Italiano dovrebbe affidarsi a Ikoné, Barak, Kouame alle spalle di Jovic. Possibile anche il turnover tra i pali con Terracciano chiamato al riposo. Dal canto suo la Sampdoriadi Stankovic non ha troppe scelte. Dovrebbe essere Djuricic ad agire come trequartista alle spalle di Lammers e Montevago. Gabbiadini potrebbe riposare. In difesa, da capire se Audero riposerà. Colley può tornare a dirigere il pacchetto arretrato con Murillo e Murru.

Probabili formazioni e dove vederla — Fiorentina-Sampdoria, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023, si giocherà come abbiamo anticipato, oggi giovedì 12 gennaio allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18.00.

La sfida che vedrà protagoniste la Viola e i blucerchiati verrà trasmessa in diretta eclusiva e in chiaro da Mediaset. Per la precisione il canale di riferimento per gli appassionati che vorrano seguire il match di Coppa Italia sarà Italia 1 (canale numero 6 del digitale terrestre).

Anche in streaming ci sarà la possibilità di guardare la sfida, pure su dispositivi mobili quali tablet e smartphone attraverso l’app di Mediaset Infinity, o in alternativa su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Bianco; Ikoné, Barak, Kouame; Jovic. All. Italiano.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Murillo, Colley, Murru; Leris, Yepes, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Montevago. All. Stankovic