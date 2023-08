Il Cesena batte l’Entella ai rigori e si guadagna il derby di Coppa contro il Bologna

Il Cesena ai rigori ha battuto la Virtus Entella conquistando il passaggio del turno in Coppa Italia. Dopo il 2-2 al termine dei 90' e dei trenta supplementari la sfida del Manuzzi si è decisa dal dischetto. Fatale per i liguri l'errore di Thioune. Parate decisive di Pisseri e finisce 8-7 per i bianconeri che si guadagnano un bel derby a Bologna nei trentaduesimi di finale.