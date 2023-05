Inter, Handanovic: “Partite mancanti determineranno molto di questa stagione”

L'Inter sta per giocare una finale di Coppa Italia e poi avrà anche una finale di Champions League: come definiresti questa stagione? "Non posso ancora dare una definizione perché non è ancora finita. Le partite mancanti determineranno molto di questa stagione secondo me". Sei in Italia dal 2004: ha provato un'emozione particolare nell'incontrare il presidente Mattarella? "È stata un'esperienza diversa da tutte le altre che abbiamo vissuto, è stata piacevole. sono stato sorpreso dal fatto che mi abbia riconosciuto chiamandomi per nome, poi mi ha detto che tre giorni fa aveva incontrato qui a Roma il presidente della Slovenia. Conosceva molto bene tutti i giocatori, sia dell'Inter sia della Fiorentina". L'Inter è riuscita a superare un periodo di difficoltà in questa stagione: cosa ha fatto fare lo scatto alla squadra? "Quando si perde si cresce: le sconfitte ti riportano alla realtà e ti tolgono quella superficialità che non si deve avere. Le vittorie poi hanno portato autostima e fiducia: vincere aiuta sempre a vincere". Come ti appresti a vivere questa partita? "Aspetto questa partita come tutte le altre che abbiamo affrontato quest'anno. Sappiamo che è una finale, ma noi siamo all'Inter per vincere trofei: negli ultimi anni la squadra è tornata dove merita di essere e l'Inter è tornata a competere per vincere". Sei orgoglioso della stima dei tuoi compagni e di essere indicato come uno dei valori aggiunti dello spogliatoio? "Dal 2004, quando sono arrivato in Italia, sono stato professionista. Bisogna adattarsi al ruolo che ti spetta, non è importante solo ciò che accade in campo, ma anche tutto il resto. Io ho imparato molto da tante persone e la cosa che mi soddisfa di più della mia carriera è quella di essere cresciuto ogni anno. Da quando porto la fascia di capitano ho cominciato a prendermi più responsabilità di prima". Nei momenti delicati di questa stagione ti sei sentito più responsabilizzato che in passato? "Ogni stagione succedono cose nuove e ogni anno è diverso. Quando c'è del nervosismo è un segnale positivo, significa che tutti sono coinvolti e tengono alla causa. Non sempre è bello vedere due compagni che discutono durante una partita, ma è molto peggio se nessuno dice nulla: se succede significa che ci tengono tutti".