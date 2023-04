Inter, Inzaghi: “Contro la Juve avuto il dominio territoriale in tutta la partita”

Si è chiuso in parità il primo atto delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus: 1-1 il risultato della gara di andata giocata a Torino, decisa dai gol di Cuadrado e Lukaku - il ritorno è in programma il 26 aprile a San Siro -. Al termine del match, Mister Simone Inzaghi ha commentato la sfida:

La squadra ha fatto un’ottima gara, abbiamo avuto il dominio territoriale in tutta la partita, c’è stata un po’ di imprecisione nelle occasioni create e bravura del loro portiere ma il mio giudizio non sarebbe cambiato aldilà del gol di Lukaku. Ho visto un’ottima squadra in un campo difficile quindi prendo tante cose buone da questa partita. I ragazzi sono stati compatti e aggressivi, è un bel segnale ma è solo il primo round ora c’è il ritorno e una vittoria vale un’altra finale di una competizione a cui teniamo molto.