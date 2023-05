Inter, Inzaghi: “Non ci sentiamo favoriti con la Fiorentina è finale aperta”

Vigilia di finale per l'Inter: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì contro la Fiorentina nell'ultimo atto della Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023. Seconda finale consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi, che ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Domani è una finale. Ne ho giocate diverse, delle volte si era favoriti altre no, domani affrontiamo una squadra che è in grande salute, sappiamo cosa troveremo, ci siamo già affrontati quest’anno. La Fiorentina si è meritata due finali importantissime così come l’Inter. Sarà una finale aperta e dovremo essere squadra, reggere i momenti della partita ed essere bravi a indirizzarla.