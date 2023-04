Inter-Lukaku, il duro comunicato: “La vittima è diventato l’unico colpevole”

Continua a far discutere quanto successo nella partita di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Dopo il ricorso vinto dai bianconeri, con la riapertura della curva in vista del match di domenica sera contro il Napoli, le polemiche si sono nuovamente accese.

Romelu Lukaku, infatti, non potrà prendere parte alla gara di ritorno. Espulso sul finale per doppio giallo (assegnato dall'arbitro per aver festeggiato contro la curva bianconera, accusata tra l'altro di aver intonato cori razzisti), il reclamo per il belga, a differenza di quello della Vecchia Signora, non è stato accolto.