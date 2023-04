Inter raggiunge la Juve al 93′ con Lukaku poi rissa con tre espulsi

La partita - Un derby d'Italia lungo 180 minuti, una finale da conquistare. E poi ripartire, dopo la sconfitta di San Siro con la Fiorentina. Tanti, gli obiettivi, unica, la via: concentrazione, determinazione, interismo. Allo Stadium per il primo atto di una sfida ostica, storicamente e non solo. Inter focalizzata, compatta, fin dal fischio d'inizio: da Handanovic in su. In porta, appunto, il portiere sloveno, che firma la sua presenza numero 450 con la maglia nerazzurra in un giorno in cui anche Bastoni fa cifra tonda (150 partite con l'Inter). D'Ambrosio sulla linea dei difensori, Darmian esterno destro, Dimarco tornato titolare a sinistra, davanti Dzeko con Lautaro: questa l'Inter di Inzaghi, che trema subito a causa di una invenzione di Di Maria, con Handanovic provvidenziale con la deviazione a terra in corner. Un avvio che inganna, perché è l'Inter a prendere il comando delle operazioni. Tanto possesso, con la Juve che bada più che altro a provare a sorprendere la retroguardia nerazzurra con ripartenze in campo aperto. Bastoni aiuta molto in fase offensiva e proprio dalla sinistra l'Inter prova a far male alla Juve. L'occasione più grande del primo tempo per l'Inter arriva al 33' con un'ottima combinazione palla a terra, con Brozovic al tiro: un rasoterra dopo l'assist di Mkhitaryan che costringe alla grande parata di piede Perin. Se dietro l'Inter non soffre, davanti va ancora vicina al gol con il colpo di testa di D'Ambrosio nel recupero.