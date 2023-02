Juventus-Lazio Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la sfida dei quarti di finale.

Redazione ITASportPress

Juventus-Lazio di Coppa Italia si giocherà oggi, giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 21 per i quarti di finale della competizione. Gara molto attesa per vedere all'opera bianconeri e biancocelesti.

Juventus-Lazio, le ultime Qualche dubbio di formazione per entrambi gli allenatori. Allegriè sicuro di non avere a disposizione per la sua Juventus Pogba - di nuovo out - e Milik. Toccherà probabilmente a Vlahovic con uno tra Chiesa e Kean giocare in attacco. Annunciato, invece, il recupero di Cuadrado che dovrebbe giocare subito anche se non avrà i 90 minuti nella gambe. In difesa Danilo, Bremer e Alex Sandro davanti a Perin.

Nella Lazio, dovrebbe essere ancora fuori Immobile che è sulla via del recupero (ma attenzione alle sorprese). Tridente con Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson che bene si sono comportati fin qui in campionato. Pochi cambi o nessuno in linea generale per Sarri che tiene parecchio al torneo. Per questo dentro Milinkovic-Savic in mezzo al campo con Cataldi e Luis Alberto. Difesa titolare davanti a Provedel.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida di Coppa Italia tra Juventus e Lazio andrà in scena, come detto, oggi 2 febbraio 2023. La gara sarà trasmessa in esclusiva dalle reti Mediaset che ha acquisito i diritti della Coppa Italia. Per la precisione il match odierno tra bianconeri e biancocelesti verrà trasmesso in diretta su Canale 5: appuntamento dopo un'edizione ridotta di 'Striscia la Notizia'.

Per gli appassionati e tifosi delle due formazioni, la partita di Coppa sarà visibile - sempre gratuitamente - anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity, attraverso l'app dedicata per device portatili oppure collegandosi al sito da browser: basterà accedere e selezionare l'evento dalla sezione 'dirette'.

Di seguito le probabili formazioni del match:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.