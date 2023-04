La Cremonese non spaventa la Fiorentina. Viola in finale contro l’Inter

Alla Fiorentina lo 0-0 di questa sera al Franchi è bastato per eliminare la Cremonese dalla Coppa Italia avendola battuta allo Zini per 2-0 nel match di andata delle semifinali. La squadra di Italiano va in finale e a Roma affronterà l'Inter di Simone Inzaghi che ieri ha eliminato la Juventus. Al Franchi match non spettacolare con le due squadre che non hanno avuto grandi occasioni. La Fiorentina ha gestito il doppio vantaggio dell'andata e non ha affondato il colpo. I grigiorossi escono a testa alta da questo doppio confronto e dalla Coppa Italia dopo aver eliminato il Napoli e la Roma. Alla fine festa tutta colorata di viola al Franchi per il traguardo raggiunto dopo 9 anni.