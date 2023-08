La Feralpisalò piega il Vicenza e si qualifica al secondo turno di Coppa Italia

Allo stadio Garilli di Piacenza, la Feralpisalò ha passato il turno di Coppa Italia battendo il Vicenza con il punteggio di 2-1. I veneti che si sono presentati al cospetto della neopromossa in Serie B con una formazione largamente rimaneggiata (gastroenterite), hanno accusato il colpo in avvio di gara. Di Molfetta e Felici in 13 minuti hanno portato i lombardi sul 2-0. Il Vicenza ha accorciato le distanze con Laezza nella ripresa ma il risultato non è più mutato. La Feralpisalò va avanti e sfiderà il Torino, si ferma invece l'avventura in Coppa Italia della squadra di mister Diana.