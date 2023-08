La Reggiana travolge il Pescara di Zeman 6-2

Nella seconda gara in programma di Coppa Italia, la Reggiana ha superato in rimonta il Pescara di Zeman per 6-2. La squadra di Nesta e si qualifica per il secondo turno della competizione. Abruzzesi in vantaggio nel primo tempo con Accornero e Cuppone, poi la rimonta reggiana con Lanini, il discusso Portanova, Girma, Cigarini, ancora Lanini e Vido. Nel prossimo turno la Reggiana affrontera' il Monza.