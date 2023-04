L’Inter non farà ricorso per la giornata di squalifica di Romelu Lukaku

Romelu Lukaku dovrà scontare una giornata di squalifica per la sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Squalifica per cui l'Inter non farà ricorso, concentrandosi sul prossimo appuntamento di campionato contro la Salernitana. Il tutto è andato in scena nello scorso match d'andata quando l'attaccante, pareggiando su rigore, si è rivolto alla curva avversaria esultando animatamente. Il direttore di gara decise così di estrarre il cartellino giallo, espellendo Big Rom per doppia ammonizione. Romelu Lukaku, come del resto anche Cuadrado e Handanovic, non sarà quindi a disposizione per il match di ritorno. Inter-Juventus è in programma per il prossimo mercoledì 26 aprile, allo stadio San Siro di Milano.