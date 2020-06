Napoli-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match di Coppa Italia oggi

In attesa del campionato, il calcio nostrano è tornato con la Coppa Italia. Ieri la Juventus si è aggiudicata il pass per la finale di mercoledì, oggi toccherà a Napoli-Inter sfidarsi per l’altro posto a disposizione. La semifinale tra partenopei e nerazzurri si appresta a regalare emozioni e intensità vista anche la grinta dei due condottieri in panchina Gennaro Gattuso e Antonio Conte.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Sarà partita vera quella tra Napoli e Inter con i due tecnici intenzionati a schierare la migliore formazione possibile e ricordando di avere ben 5 sostituzioni a loro disposizione. Gattuso dovrebbe puntare su Politano, l’ex di turno, con Milik e Insigne in avanti. Attenzione anche a Mertens che non è al meglio ma vuole provare ad esserci. In porta Ospina ha superato Meret nelle gerarchie. Davanti a lui Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mezzo, regia di Demme con ai lati Fabian Ruiz e Zielinski. L’Inter risponde con Handanovic in porta. Difesa a tre con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Candreva e Ashley Young sulle corsie laterali. Barella e Brozovic in mezzo con Eriksen lasciato libero di svariare da mezzo al campo alla trequarti. In attacco il duo Lautaro Martinez-Lukaku.

Dove vedere la partita di Coppa Italia in streaming e diretta tv

La semifinale di Coppa Italia tra Napoli-Inter sarà visibile in chiaro, senza bisogno di possedere alcun abbonamento. La partita tra i partenopei e i nerazzurri sarà infatti trasmessa dalla Rai che ha acquistato i diritti della competizione. Il match verrà reso disponibile in diretta tv su Rai 1 ma sarà possibile guardare la sfida anche in streaming attraverso il sito della Rai oppure tramite l’applicazione RaiPlay, utilizzabile anche attraverso dispositivi come computer, smartphone o tablet anche tramite il sito www.raiplay.it. Lo spettacolo della Coppa Italia è alla portata di tutti.