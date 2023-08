Palermo, Corini: “Cagliari banco di prova importante anche per il campionato”

"Cagliari per noi è un banco di prova molto importante. Ci serve un test di questo tipo, che può tornarci utile anche per il campionato. Troveremo un ambiente caldo come a Bari e dovremo farci trovare pronti. Puntiamo a fare una grande partita ed esprimerci al meglio per passare il turno". Queste le parole di Eugenio Corini in conferenza stampa di presentazione della sfida Cagliari-Palermo. In occasione del match di Coppa Italia, i rosanero avranno modo di sfidare la squadra di Claudio Ranieri che Corini stima particolarmente: "Ranieri ha tutta la mia stima, ha fatto una grande carriera da giocatore e una straordinaria da allenatore. La sua squadra ha vinto i play off ed è abile a cambiare sistemi di gioco. Sono davvero bravi".