Roma-Genoa Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla

Roma-Genoa si gioca questa sera, giovedì 12 gennaio 2023 per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sfida molto importante per entrambe le squadre con i padroni di casa giallorossi che vogliono provare ad arrivare fino alla fine del torneo, ospiti che non vorranno sfigurare e cercare l'impresa.

Roma-Genoa, le ultime

A conferma dell'importanza dell'impegno, le possibili scelte di Mourinho e di Gilardino. La Roma, infatti, metterà in campo i pezzi da novanta: da Rui Patricio tra i pali a capitan Pellegrini in mezzo al campo. Ci sarà anche l'ex El Shaarawy che agirà dietro la punta che dovrebbe essere Abraham. Nel GenoaMartinez tra i pali come confermato dal mister, così come ci sarà Coda titolare in attacco. "Dovrà fare la prestazione, dovrà dare una mano ai compagni: chiedo solo quello, e so che da parte sua deve essere mentalizzato in quello", le parole del tecnico del Grifone sull'attaccante.