Sampdoria, Pirlo: “Coppa Italia nostro obiettivo e col Südtirol vogliamo vincere”

Le parole del tecnico blucerchiato Andrea Pirlo all’antivigilia di Sampdoria-Südtirol, trentaduesimo della Coppa Italia 2023/24. "C'è grande voglia di iniziare la stagione e di confrontarci con una squadra di categoria che la scorsa annata ha fatto bene. Vogliamo vincere e qualificarci al prossimo turno. Il mister Bisoli lo conosco è un osso duro, le sue squadre ti concedono pochi spazi e si difendono bene. Siamo in fase di costruzione e abbiamo bisogno di tempo ma stiamo lavorando bene. Sono fiducioso, questi ragazzi mai si sono lamentati e sono contento di questo. Domani gara da dentro fuori e la Coppa Italia per noi è un obiettivo. I tifosi sono un valore aggiunto e mai hanno lasciato la squadra da sola. Per rispetto loro abbiamo dovere di dare il 110% in tutte le partite. Mercato? Ci manca qualcosa ma sappiamo come operare. Stankovic ha grandi potenzialità ed è un portiere affidabile".