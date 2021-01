Sassuolo, De Zerbi: “Fallo di Djuricic non violento. Gli arbitri non hanno mai giocato…”

Il Sassuolo esce sconfitto negli ottavi di Coppa Italia contro la Spal. I neroverdi pagano i due pali colpiti e l’espulsione di Djuricic a inizio ripresa. Il tecnico Roberto De Zerbi commenta il risultato ai microfoni di Rai Sport: “Onestamente non so se chi era al Var e l’arbitro in campo abbiano mai giocato a calcio in vita loro. Quelle dinamiche sembrano più brutte di quanto possano essere realmente. Ne esce fuori un fallo da espulsione, ma non è così. Non penso che il calcio sia cambiato, per comprendere certe dinamiche bisogna aver giocato. L’espulsione, da regolamento, è corretta, ma gli arbitri non hanno mai giocato a calcio”.

BOGA

De Zerbi commenta anche il momento negativo di Boga: “Da qualche tempo fa fatica, spero sia solo una questione fisica. Se fosse per mancanza di voglia, sarebbe grave. Ma non penso sia qualcosa di voluto. Penso sia più un momento particolare. Ora non è ispirato. Può succedere, ma deve subito tornare sulla terra perché il calcio moderno non perdona nulla e vede i giudizi cambiare”.