Spezia, Saponara esulta: “Con la Roma fatta un’impresa. Con lo spirito del mister possiamo dar fastidio a tutti”

Lo Spezia batte la Roma per 4-2 ai supplementari e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Napoli di Gennaro Gattuso. Grande prova per i liguri che inaspettatamente eliminano i più quotati giallorossi. Tra i protagonisti del match, sicuramente Riccardo Saponara, autore di una doppietta. Il trequartista, a fine partita, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la prova personale e di squadra elogiando il lavoro del tecnico Italiano e dei compagni.

Saponara esulta: “Fatta l’impresa”

“Abbiamo fatto un’impresa perché siamo venuti qui per fare la nostra partita, abbiamo giocato con coraggio da subito e trovato due gol. Abbiamo subito un po’ il ritorno della Roma, ma abbiamo dimostrato che lo Spezia ha una sua identità e credo che il risultato sia giustissimo”, le parole di Saponara ai microfoni di Rai Sport. “Siamo stati bravi perché sul 2-2 potevamo disunrci e invece abbiamo sofferto e rischiato. Siamo rientrati nei supplementari con la voglia di portarla almeno ai rigori, poi gli episodi ci hanno aiutato un po’ e abbiamo sfruttato al meglio”. “Il nostro segreto? Io sono arrivato da poco, ma vedo che con lo spirito che ci impone il mister possiamo essere fastidiosi per tutti“.