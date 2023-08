Südtirol, Bisoli: “Sampdoria protagonista in B. Io e Pirlo ex compagni di squadra”

Le sintesi della conferenza stampa di mister Pierpaolo Bisoli in vista della gara di lunedì prossimo, 14 agosto sul campo della Sampdoria per i 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa: “La partita di Coppa Italia di lunedì prossimo sul campo della Sampdoria per noi costituirà un primo esame, che non è però di quelli che contano, ma utile a capire a che punto siamo. Le amichevoli noi le abbiamo affrontate per mettere minutaggio nelle gambe, non per perseguire il risultato. Dovevo portare più giocatori possibile allo stesso minutaggio. Da lunedì anche il risultato comincerà ad essere importante, non sarà quello più importante, perché per noi lo sarà quello del campionato. La squadra ha fatto importanti progressi nell’ultimo periodo, stiamo cominciando ad avere brillantezza, siamo abbastanza omogenei nel minutaggio e questo per me è importante. Negli ultimi due giorni c’è stato qualche affaticamento con l’aumento dell’intensità, comunque mancano ancora un po’ alla partita”.