Tutto su Inter-Juventus, la semifinale di Coppa Italia: regola gol e dove vederla

Dopo il pareggio per 1-1 a Torino, la gara di ritorno si giocherà mercoledì 26 a San Siro

La partita di San Siro determinerà l'accesso alla finale di Coppa Italia, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 24 maggio 2023.

Da questa stagione, anche in Coppa Italia, è stata abolita la regola dei gol in trasferta in caso di parità. Ciò significa che qualsiasi risultato di pareggio, al ritorno, porterà il match ai tempi supplementari.