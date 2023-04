Vicenza batte la Juventus NG e alza la Coppa Italia

Il Vicenza ha conquistato stasera la Coppa Italia giunta alla 50a edizione avendo battuto 3-2 la Juventus NG. Grande spettacolo davanti ai diecimila del Menti per il trionfo dei veneti. All’andata, il 2 marzo all’Allianz Stadium, i biancorossi si imposero 2-1. Allora sulla panchina dei veneti sedeva Francesco Modesto, esonerato due settimane più tardi dopo il ko interno con la Virtus Verona e sostituito da Vesterby Thomassen, che ora si dice «felice come un bambino» per la conquista della Coppa Italia che il Vicenza vinse nel 1982, battendo in finale il Campobasso (0-0 in Molise, 3-1 al Menti), mentre la Juve Next Gen si è imposta nel 2020 (2-1 alla Ternana in gara secca a Cesena).